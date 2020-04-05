شكرا لقرائتكم خبر عن "آدم" أول طفل مولود لأم متعافية من كورونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا النجار، استشار أمراض النسا والولاده، أن أسرة الطفل المولود قيصريا اليوم من أم متعافية من إصابتها بفيروس كورونا، أطلقوا عليه اسم "آدم" وسيسجلونه اليوم بمكتب صحة الغردقة.

وأضاف الدكتور رضا النجار فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الطفل بحالة جيدة، ومكتمل النمو ووزنه طبيعي، ولا يعانى من أى عيوب خلقية، وتم عزله عن والدته، كما تم أخذ عينة منه لتحليلها والتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

كان فريق طبي، نجح فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور رضا النجار استشارى أمراض النسا والولادة، فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة أصيبت من قبل بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وإدارة مستشفى الغردقة العام.

وقام الفريق الطبى باتباع الاحراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية حيث ارتدى الفريق الطبى بدل العزل الصفراء اللون، وتم إجراء العملية داخل مستشفى مستشفى الغردقة العام القسم الفندق بنجاح .

وتبين أن حالة الأم والطفل بصحة جيدة وأنها رزقت بطفل ذكرا حيث ان الطاقم الطبى اكد على اتباعه تعليمات منظمة الصحة العالمية فى إجراء العملية للتأكد من الحماية والوقاية وعدم انتشار الفيروس، مع تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

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وكشف الدكتور رضا النجار قائد الطاقم الطبى مجرى العملية من مستشفى الغردقة العام أن الأم تبلغ من العمر 35 عاما، وكان سبب عزلها من قبل جراء إصابتها بفيروس كورونا وعزلت لمدة 9 ايام وتم تعافيها، وتم إجراء العملية القيصرية للسيدة المصابة بفيروس كورونا بالتنسيق مع مسئولى مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وبعد اتباع الإجراءات الصحية واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية من حيث الوقاية الكاملة لعدم انتشار الفيروس.