شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثرت الأنباء فى الفترة الأخيرة حول دخول طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب، فى دائرة اهتمامات النادى الأهلى لتعويض رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى الذى تنتهى إعارته إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالى.

ولكن هذه لم تكن المرة الأولى التى يفاوض فيها الأهلى طاهر، فماذا قدم طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب خلال نصف موسم تم خوضه، بعد تأجيل النصف الثانى بسبب التخوف من انتشار وباء كورونا، ليدخل دائرة اهتمامات القلعة الحمراء باستمرار.

الفيديو التالى يرصد حكاية طاهر عمر مع الأهلى، وعلاقة تجربة محمد صلاح الاحترافية بتعثر مفاوضات اللاعب مع الأهلى.

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