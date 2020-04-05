فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت بلازما دم المتعافين من مرض كوفيد 19 أملا جديدا لعلاج المصابين بفيروس كورونا فى ظل تفشى الوباء فى أغلب مناطق العالم، وذلك فى الوقت الذى يزداد فيه السباق من أجل الوصول إلى حل لمواجهة الفيروس القاتل. بلازما المتعافين أمل جديد فى علاج مرضى كوفيد 19 فهل ينجح؟.. اعرف التفاصيل فى الفيديو التالى.. Advertisements

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