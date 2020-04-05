شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد نماذج تجهيزات ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة في اطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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