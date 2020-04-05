شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لندن للبريطانيين في القاهرة: ننسق مع مصر وشركات الطيران لإعادتكم لبلدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب السير جيفرى آدامز، السفير البريطاني لدى القاهرة، رعايا المملكة المتحدة الذين ما زالوا متواجدين في مصر خلال فترة توقف حركة الطيران في المطارات.

ووجه "آدامز" رسالة للبريطانيين في القاهرة من خلال تغريده له عبر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "نحن في مناقشات مع السلطات وشركات الطيران لترتيب المزيد من رحلات العودة (ربما يكون الأحد المقبل 12 أبريل) لآخر الزوار البريطانيين المتبقين في مصر.



السفير البريطاني فى القاهرة

وفي وقت سابق، وجه السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، رسالة للبريطانيين المتواجدين بمصر فى انتظار رحلات الطيران لإعادتهم لموطنهم، بضرورة الاتصال بشركات الطيران وإعادة الحجز، قائلا:" يظل هناك ضمان بأن الفنادق ستعتني بكم".

Advertisements

وقال جيفرى آدامز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر : "تحديث للبريطانيين في مصر الذين ينتظرون رحلات الطيران: أفضل نصيحة لدينا هي الاتصال بشركة الطيران / المشغل الخاص بك لإعادة الحجز، إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، اتصلوا برقم +20 2 2791 6000 ، وفي الوقت نفسه، يظل هناك ضمان بأن الفنادق ستعتني بكم".

وكان السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، قد طمأن المواطنين البريطانيين فى مصر، أن شركتى طيران "إيزى جيت"، وتى يو أى"، يرتبان مواعيد طيران إعادة المواطنين البريطانيين للمملكة المتحدة، مؤكدا أنهما يتواصلان مع السلطات المصرية للترتيبات.

وقال جيفرى آدامز فى تغريدة عبر تويتر :" أكدت Easyjet و TUI أنهم يخططون لرحلات طيران لإعادة الأشخاص إلى منازلهم، إنهم يناقشون التفاصيل مع السلطات المصرية، تابعوا مواقعهم على الإنترنت، وأكدت وزارة السياحة لنا أن الفنادق ستهتم بالجميع حتى عودتهم إلى بلادهم".

وكان السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، قد أكد أنه يتواصل مع "Easyjet"، فى لندن لتسيير الرحلات الجوية لإعادة الأشخاص إلى منازلهم، قائلا :" لدينا تأكيد من مصر أن هذا يمكن أن يكون بعد الخميس".