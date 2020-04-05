شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أسوان:نسيت تعب 14 يوم مع مرضى كورونا بالمستشفى بعد استقبال الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لفتة رائعة، تكشف عن مدى حب وتقير المواطنين للجيش الأبيض على ما يبذلونه من جهود لإنقاذ حياة المواطنين ، في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، انتشر فيديو يوضح استقبال جيران الدكتور سامح سمير، أخصائي الحميات بأسوان، بالتصفيق والزعاريد فور عودته من العمل في المستشفى العزل الصحى بأسوان، في ساعة متأخرة من الليل تقديرا له وزملائه من جيش مصر الأبيض خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

تواصل ”الخليج 365” مع الدكتور سامح سمير، أخصائى الحميات بمستشفى الحميات بأسوان، الذى روى حكاية وتفاصيل استقبال أهالى منطقته له، مؤكدا أن من قام بتجهيز هذا الاستقبال له زوجته قائلا :" زوجتى قبل وصولى إلى المنزلى اتصلت بي وقالتلى لما تقرب تجي على البيت ابقى كلمنى، تواصلت معها بالفعل قبل الوصول بساعين ، حيث قضيت أكثر من 14 يوما بمستشفى العزل.

وأضاف أن استقبال أهالى المنطقة منحه دفعة معنوية كبيرة للغاية قائلا:" والله نسيت كل االآلم واللى شوفته مع مرضى كورونا، بعد الاستقبال ده"، قائلا::" كنت داخل المنطقة رافع رأسى، كنت حاسس أنى عامل شيء جميل للبلد دى، والحمد لله حسيت به في شعور الناس وأهالى منطقتي، اللى وقفوا كلهم يحيونني على ما اقدمه " .

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وواصل الطبيب سامح سمير، قائلا :" خلال الفترة الى قضيتها بعيد عن المنزل ومدتها 14 يوما، كنت دائما أشعر بقلق كبير، قلق على بيتي وأسرتي، لكن بعد اللى شوفته من أهل المنطقة وطريقة استقبالهم نسيت كل حاجة، لأن الطبيب مننا بيحتاج لتقدير مجتمعى.

وأضاف"لما شوفت الناس الساعة 11 مساءا واقفين في البلكونات ، اللى بيسقف واللى بيزغرد حسيت بشعور مختلف لم أراه من قبل، والحمد لله هكمل وهروح المستشفى وهكمل علاج الناس، وشايف انى لازم نكمل علشان نعدى الفترة دى كلها على خير".