شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الداخلية والتنمية المحلية لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة ومديرى الأمن بكلا من القاهرة والجيزة لمتابعة عدد من القضايا واجراءات تطبيق الحظر .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تايع جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر مارس الماضى، فى الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم لاسيما فى ظل الظروف والتداعيات الصحية التى تمر بها البلاد؛ فى ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أن شهر مارس الماضى شهد الرصد والاستجابة لأكثر من 400 استغاثة بالصحف والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى ومكتب خدمة المواطنين؛ لافتًا إلى أن حالات الاستغاثات تنوعت ما بين العمليات الجراحية، وزراعة النخاع، وجراحات العظام، والعمود الفقرى والجلدية والحروق، والأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية.

وأضاف الدكتور حسام المصرى أن جهود اللجنة تضمنت كذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة فى تكاليف العناية المركزة، والحوادث، وجلسات الجاما نايف لعلاج الاورام؛ حيث تم التواصل معها جميعًا وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، موضحًا أنه صدر بخصوصها 68 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.