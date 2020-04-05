شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كانت الحروب على النفط، والزراعات والثروات، أصبحت فى عصر كورونا حروبا على الكمامات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى والمستلزمات الطبية، فبعد أن فاجأت تركيا العالم بالاستيلاء على شحنة أجهزة تنفس صناعى كانت فى طريقها من الصين إلى إسبانيا، وكانت تحتوى على 162 جهازا لإنقاذ مرضى إسبانيا من فيروس كورونا، بدأ العالم يدرك أن الأزمة أكبر من تأثير كورونا على صحة الإنسان، بل إنه أصبح يؤثر على إنسانيته أيضا.

الفيديو التالى يرصد عمليات السطو التى قامت بها الدول على شحنات كمامات ومستلزمات طبية كانت فى طريقها لدول أخرى.

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