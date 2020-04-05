شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تتبرع بـ5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة فريق ربيع، هيئة قناة السويس، إنه في إطار المسئولية المجتمعية لهيئة قناة السويس، والمشاركة الفعالة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تم التبرع ودعم صندوق "تحيا مصر" فى حساب "مواجهة الكوارث والأزمات" بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتخصيص مبلغ آخر قدره 5 ملايين جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمحافظة بورسعيد.

وشدد الفريق ربيع، فى بيان له، على أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لمساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما أكد حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم المُمكنة وتلبية متطلبات أهالي مدن القناة بتقديم حزمة من الخدمات المختلفة وخلق آليات خدمية جديدة وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات والقيادات التنفيذية بمحافظات القناة.

في ذات السياق، وفي إطار الدور المجتمعي للهيئة، يتواصل عمل قوافل الخير بمدن القناة الثلاث لتوزيع الاحتياجات والمستلزمات الغذائية على 1000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا وعدد من الجمعيات الخيرية ودور الأيتام بالإضافة إلى العمالة اليومية من المتضررين من فيروس كورونا المستجد"COVID_ 19".

وتغطي قوافل الخير، لهيئة قناة السويس، 350أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية تشمل مبادرة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالتكفل باحتياجات عزبة أبو ربيع خلال فترة العزل الصحي، كما يمتد عمل قوافل الخير لتغطية احتياجات 350أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا وعدد من الجمعيات الخيرية ودورالأيتام بمحافطة بورسعيد، بالإضافة إلى 300أسرة من محافظة السويس، وذلك اعتبارًا من الجمعة الماضية وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.





















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الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس