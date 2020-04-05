شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لوزير النقل في المترو لمتابعة تكدس الركاب والتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة مفاجئة لمترو الأنفاق، لمتابعة انتظام حركة قطارات الخطوط الثلاثة، ومدى وجود تكدس قبل فترة حظر التجول من عدمه وتنفيذ إجراءات الوقاية ضد كورونا من تعقيم وتطهير للمحطات والقطارات.

وتفقد وزير النقل محطة مترو الشهداء واختبر زمن التقاطر بين القطارات، مع ضرورة الدفع بقطارات إضافية فى أوقات الذروة والمحطات التى تشهد كثافة ركاب، مشددًا على ضرورة ارتداء جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور كمامات طبية.

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كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليًا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.