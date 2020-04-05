شكرا لقرائتكم خبر عن عاشقة اليوجا.. نرمين هربت من الضغوط بالرياضة فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هربت نرمين غانم من الحياة وضغوطها إلى الميادين الخضراء.

نرمين غانم فتاة قررت التمرد على الضغوط اليومية الدائمة وهموم الحياة، خاصة أنها تعمل لدى أحد البنوك وهو ما يضعها تحت ضغط كبير فى معظم الأيام.

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وتستعد نرمين فى يوم العطلة الأسبوعية كل صباح للخروج إلى عالمها الخاص داخل ميادين المعادى، وتؤكد نرمين أن تمارين اليوجا لا تحتاج إلي جسم معين أو وزن محدد فهى تمارين للروح قبل الجسد، ولذلك يجب على الجميع القيام بها بشكل مستمر وفى أى مكان.

طموحها أن تمنح جميع الشركات للموظفيها وقت خاص يوميا داخل العمل للاسترخاء من خلال منهج محدد مع ظروف العمل داخل كل مؤسسة.