شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يشرف على عملية تعقيم مناطق الجذب السياحى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على الإشراف على عملية التطهير والتعقيم التى نفذتها الحكومة فى مناطق الجذب السياحى التى تضم الفنادق السياحية والمنتجعات والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية، لتكون على استعداد تام لاستقبال السائحين والزوار بعد انتهاء الأزمة الصحية العالمية الحالية التى سببها فيروس كورونا المستجد.

ونشر وزير السياحة والآثار مقطع فيديو من مشاركته فى عملية التعقيم التى شملت الكثير من الفنادق السياحية وعددا من الأماكن السياحية منها منطقة الأهرامات وأبو الهول، التى قام بها عدد كبير من المتخصصين فى مجال التعقيم.









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وكتب الدكتور خالد العناني عبر الفيديو الذي نشره عبر إنستجرام "نبذل جهودا كبيرة لتعقيم وتطهير جميع مناطق الجذب السياحى، من فنادق ومنتجعات ومطاعم ومتاحف ومواقع أثرية لتكون مستعدة لاستقبال الزائرين فى أقرب وقت، وبينما نحن نعتنى بتراث البشرية، حافظوا على أنفسكم وأحبائكم، معاً سنتغلب على هذا الفيروس، خليك فى البيت، احمي نفسك، احمى بلدك".

وفى سياق آخر أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه تم تفعيل خط ساخن أمس السبت لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم 19654 ، وذلك بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات طبقا للاتفاق المبرم بين وزيري السياحة والآثار، و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعهما أواخر الاسبوع الماضي.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع السياحي والعمل على دعم قطاع السياحة والآثار تقنياً، كما سيتم لأول مرة تفعيل خط ساخن لتلقي استفسارات السائحين ومقترحاتهم، وذلك قبيل عودة الحركة السياحية مرة أخرى.