شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم منطقة آثار أبومينا الأثرية و134 هيئة شبابية لمواجهة «كورونا» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت منطقة أثار الإسكندرية والساحل الشمالي (الآثار الإسلامية والقبطية والهيودية)، أعمال تعقيم وتطهير المناطق الأثرية المفتوحة في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كوفيد 19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، والحد من انتشارة، وقامت المنطقة اليوم الأحد، بتعقيم منطقة أثار أبومينا العجائبي في الكينج مريوط غرب الإسكندرية .

وقال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه جرى تعقيم وتطهير كنيسة المدفن والمعمودية، والقرية السكنية، ومعاصر النبيذ، والحمام الشمالي، والحمام المزدوج، والبازيليكا الكبرى، ودور الضيافة، وطريق المواكب، ومدفن القديس مارمينا وفناء الزوار.

وأكد إن خطة التعقيم تستهدف جميع الأماكن الآثرية بالإسكندرية، حيث تم الانتهاء من تعقيم مبنى التحكم الرئيسي بمنطقة أبومينا الأثرية، وقلعة قايتباي، ومنطقة كوم الناضورة، مع الاستمرار في العمل بجميع المواقع، وذلك في ضوء اتخاذ وزارة السياحة والآثار كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وفى سياق متصل أعلنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن المديرية تنفذ خطة ميدانية واسعة لتطهير وتعقيم جميع الهيئات الشبابية والرياضيه التابعه للمديريه ضمن مبادره الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت أنه جرى الانتهاء من تعقيم 134 هيئه شبابيه ورياضيه في الإسكندرية بواقع ٤٩ مركز شباب و٧٦ نادي شعبي و٩ أنديه كبرى بنسبه ١٠٠%، وبلغ إجمالي عدد المتطوعين ٨٥٠ متطوع من أنديه التطوع والكشافه والمرشدات وبرلماني الطلائع والشباب.

ولفتت إلى أنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدوله لمواجهه خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ بدأت المديرية عبر موقعها الرسمى بث أنشطه تفاعليه لكل الفئات العمرية لشغل وقت الفراغ أثناء فترات الحظر.

تعقيم منطقة آثار أبومينا الأثرية و134 هيئة شبابية فى الإسكندرية

تعقيم منطقة آثار أبومينا الأثرية و134 هيئة شبابية فى الإسكندرية

تعقيم منطقة آثار أبومينا الأثرية و134 هيئة شبابية فى الإسكندرية

تعقيم منطقة آثار أبومينا الأثرية و134 هيئة شبابية فى الإسكندرية

تعقيم منطقة آثار أبومينا الأثرية و134 هيئة شبابية فى الإسكندرية

تعقيم منطقة آثار أبومينا الأثرية و134 هيئة شبابية فى الإسكندرية

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