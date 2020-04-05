شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، الأحد، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمهندس أسعد موسى، وكيل وزارة الإسكان، واللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندسة أميرة عبيد، مديرة مكتب الاستثمار بالديوان العام، والمهندس عادل عبدالعزيز، رئيس قطاعات شركة كهرباء القنال، والمهندس كمال فتحي مدير المناطق الصناعية، والمهندس عبدالله الغزالي، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، والمهندس مختار عبدالله، مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، ومديري إدارتي الشؤون القانونية والأملاك، وممثلي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية ومنطقتي بلبيس الصناعية وبساتين الإسماعيلية ،وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لترفيق منطقة بلبيس الصناعية لتهيئة الأجواء أمام المستثمرين، وتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

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وخلال الاجتماع، طالب رئيس جمعية مستثمري منطقة بلبيس الصناعية، بتوصيل خط مياه مباشر من منطقة 152 فدان لتغذية المنطقة الصناعية ببلبيس، ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء فورًا في إعداد الدراسة اللازمة، وسرعة الانتهاء من توصيل خط المياه خلال شهر.

وناقش الاجتماع الطلبات المقدمة من أحد مستثمري المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية، بخصوص عدم إرسال خطابات لشركة الكهرباء، إلا بعد مخاطبة مكتب الاستثمار بموافقة الجمعية على التوصيل، والمطالبة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة من التقنين على المستثمرين لمدة ستة أشهر، وإعفائهم من غرامة التأخير ليوافق المحافظ على الطلبات المقدمة، مؤكداً أن تأجيل سداد أقساط التقنين يأتي استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، تم عرض المقترح الخاص بإقرار مقابل الخدمات للمصانع القائمة بمنطقة بساتين الإسماعيلية ليوافق المجلس على ذلك أسوة بالإجراءات المتبعة بمنطقة بلبيس الصناعية، كما تم عرض عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسداد الرسوم المقررة.

وفي نهاية الاجتماع وجه محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة، بمعاينة مبني الوحدة الصحية بمجمع الخدمات بمنطقة بلبيس الصناعية، للوقوف على مراعاته لكافة الاشتراطات الصحية اللازمة، للتشغيل وإعداد تقرير للعرض على المحافظ، لاتخاذ ما يلزم حيال المبني لخدمة العمال والمترددين على المنطقة الصناعية ببلبيس.