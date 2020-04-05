شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي سبع: تأجيل مقابلة المتقدمين لمنصب رئاسة جامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن المجلس الأعلى للجامعات بناءً على توجيهات الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة ورئيس اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، تقرر تأجيل مقابلات المتقدمين لمنصب رئاسة جامعة طنطا، على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق بدلاً من الخميس 16 /4 /2020، نطرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

كان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة طنطا، والتي تضمنت 11 مرشحا.