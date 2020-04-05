شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف المعاشات واتخاذ الإجراءات الوقائية من «كورونا» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على انتظام متابعة صرف معاشات شهر إبريل لمستحقيها، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل تيسير عملية صرف المعاشات ومنع التزاحم وفقا لآليه التقسيم التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي على أيام الأسبوع، والتي تقتضي صرف معاشات لمن يزيد معاشهم عن 1000 جنيه وحتى 2000 بدءًا من اليوم الأحد 5 إبريل وحتى 7 إبريل، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية وتسهيل عملية الصرف حرصًا على أصحاب المعاشات ومصالحهم.

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وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم تخصيص 46 مدرسة ومركز شباب وساحة مجاورة لمكاتب البريد بنطاق المحافظة بالتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة وهيئة البريد كمنافذ إضافية لصرف المعاشات، للحد من التجمعات وتفاديًا لانتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.

وناشد المحافظ أصحاب المعاشات بضرورة الإلتزام بمواعيد الصرف المقررة منعًا للتزاحم وإتباع التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة حفاظًا على الصحة العامة.

كانت محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) داعيا جموع المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن فضلا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس آب على الرقم (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.