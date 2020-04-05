شكرا لقرائتكم خبر عن «نحن في ظل قانون الطوارئ».. مدبولي: تحويل مخالفات البناء للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعًا حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

Advertisements

وشدد رئيس الوزراء على أن «التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة».

وقال مدبولي: «لا تتهاونوا مع أي مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، ولا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديري الأمن على مستوى الجمهورية».

وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على جاهزية الوزارتين لتنفيذ تلك التكليفات.