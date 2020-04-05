شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد مستشفيات الفيوم بجهازي تنفس صناعي ومستلزمات طبية مقدمة من «أهل مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه تم تزويد عدد من مستشفيات المحافظة بمستلزمات حماية شخصية للفرق الطبية وأجهزة سونار وتنفس صناعي، مقدمة من مؤسسة أهل مصر للتنمية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية في مواجهة المخاطر المحتملة للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «الأنصاري» أن هذه المستلزمات تشمل قفازات طبية، وأقنعة طبية جراحية «surgical mask»، وواقيات وجه «face shield»، بالإضافة إلى معاطف طبية كبيرة وصغيرة «Medical Gown»، وأوفر شوز، وواقى رأس «Over head»، وهي مستلزمات حماية شخصية لطاقم الأطباء، بالإضافة إلى جهاز سونار، وجهازي تنفس صناعي.

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وفي هذا الإطار استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، لبحث سبل التعاون المشترك في تزويد مستشفيات الفيوم بالمستلزمات الطبية وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، وعقب اللقاء، قام محافظ الفيوم، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بزيارة لمستشفى الفيوم العام لمتابعة أعمال تسليم المستلزمات الطبية الجديدة للمستشفى.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية المشاركة المجتمعية والدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء، ودعم المجالات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، مثمنًا المشاركة الفعالة لمؤسسة أهل مصر في دعم القطاع الصحي بمحافظة الفيوم بالأجهزة الطبية ومستلزمات الحماية الشخصية للأطباء.

فيما أعربت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، عن تقديرها لجهود محافظ الفيوم في النهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي، مشيرةً أن الأجهزة والمستلزمات الطبية التي قدمتها المؤسسة للمحافظة كدفعة أولى تم توزيعها على مستشفيات الفيوم العام، والجامعة، والصدر، والحميات، وسنورس المركزي.

تزويد مستشفيات الفيوم بمستلزمات طبية مقدمة من «أهل مصر»