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شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ صرف معاشات إبريل بالإسكندرية تستقبل المسنين بالبسكويت والعصائر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بالبسكويت والعصائر والمياة المعدنية، استقبلت إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية أصحاب المعاشات من كبار السن اليوم الأحد، حيث تواصل منافذ الصرف البريدية الموجودة في 31 مدرسة تم تخصيصها في 6 إدارات تعليمية بالإسكندرية صرف المعاشات المستحقة عن شهر أبريل، تيسيراً على المواطنين من كبار السن ومنعا للزحام أمام مكاتب البريد، تنفيذاً لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقامت الدكتورة ايمان شرف مدير عام إدارة وسط التعليمية بتوزيع البسكويت والعصائر والحلوى والمياة المعدنية على المسنين بمنافذ مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنين أثناء انتظار أدوارهم لصرف المعاشات المستحقة لهم، موجهة بالتيسيير على أصحاب المعاشات ومواجهة الزحام وحسن معاملة المواطنين.
وفى سياق متصل تم تغيير اسم مدرسة العطارين الإعدادية بنين التابعة لإدارة وسط التعليمية إلى مدرسة اللواء محمود أحمد محمد مرزوق الإعدادية بنين.
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