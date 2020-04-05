شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ونائبه في جولة مفاجئة بعدد من شوارع طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بجولة مفاجئة في عدد من شوارع مدينة طنطا لتفقد أعمال النظافة والتطهير، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وشدد محافظ الغربية على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والتعديات على الطرق العامة وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم إزالة الإشغالات بشارع الهنود بمنطقة السيد البدوى.

من جانبه، أشار نائب المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بالشوارع بكامل الطاقة المتاحة للإرتقاء بالمظهر العام للشوارع ورفع أي مخلفات متراكمة.

وأكد «عطا» على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية في إطار حرص محافظ الغربية على سلامة عمال النظافة وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم.