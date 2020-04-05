شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن فتح السوق البرازيلي أمام الموالح المصرية لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الحجر الزراعي المصري، في فتح سوق جديدة للموالح المصرية بدولة البرازيل.

جاء ذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مشيرا خلاله إلى نجاح جلسات التفاوض مع دولة البرازيل والاجتماعات المشتركة، وتبادل زيارات الوفود والبعثات الفنية، في فتح الباب أمام الصادرات الزراعية المصرية من الموالح في السوق البرازيلية.

Advertisements

وأشار العطار إلى أنه لأول مرة يتم فتح سوق الموالح بدولة البرازيل أمام الصادرات المصرية، وذلك بعد عملية تفاوض طويلة اشتملت على استقبال وفد فني من دولة البرازيل قام بعمل زيارات ميدانية للإطلاع على نظام الانتاج والتصدير والفحص الحجري من أجل تلبية اشتراطات الصحة النباتية للجانب البرازيلي.

وأوضح العطار أن الجانب البرازيلي، أخطر الحجر الزراعي المصري بالاشتراطات الفنية للتصدير، حيث تم دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الاشتراطات، والتي تبين توافقها مع الحجر الزراعي المصري وإمكانية التصدير.

من جهته، أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود التي يبذلها رجال الحجر الزراعي المصري، لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعي بدول العالم المختلفة، وكذلك التوافق مع اشتراطات الاستيراد الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات المصرية الزراعية لتلك الأسواق.