شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إقلاع رحلة مصر للطيران «الغردقة- القاهرة» لسوء حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، أنه تم تأجيل إقلاع رحلة مصر للطيران من الغردقة إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة.

وأضافت المصادر، أن الرحلة كان مقرر لها أن تغادر مطار الغردقة بـ ٣٩ راكبًا، وتم إنزالهم من الطائرة لصالة السفر، وتأجيل الإقلاع حتى الرابعة والنصف عصرا، لحين تحسن الأحوال الجوية بالقاهرة.