شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إقلاع رحلة مصر للطيران «الغردقة- القاهرة» لسوء حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، أنه تم تأجيل إقلاع رحلة مصر للطيران من الغردقة إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة.
وأضافت المصادر، أن الرحلة كان مقرر لها أن تغادر مطار الغردقة بـ ٣٩ راكبًا، وتم إنزالهم من الطائرة لصالة السفر، وتأجيل الإقلاع حتى الرابعة والنصف عصرا، لحين تحسن الأحوال الجوية بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل إقلاع رحلة مصر للطيران «الغردقة- القاهرة» لسوء حالة الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.