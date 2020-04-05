شكرا لقرائتكم خبر عن «تراكم كميات كبيرة من القمامة».. وزير التنمية المحلية ينقل رئيس حي بولاق الدكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نقل العميد إيهاب مكاوي، رئيس حي بولاق الدكرور إلى الديوان العام لمحافظة الجيزة بسبب شكاوى المواطنين التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الحالية من تدنى مستوى النظافة وتراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات في الشوارع، وكذا وجود بعض مخالفات المباني في بعض مناطق الحي.

يأتي القرار في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لأداء رؤساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية بكافة المحافظات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في تقييم ومتابعة أداء القيادات المحلية بالتنسيق مع المحافظين بما يعود على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تصعيد المتميزين من القيادات المحلية واتخاذ الاجراءات اللازمة مع المقصرين في أداء الأعمال المطلوبة منهم على أكمل وجه خاصة في ظل تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.