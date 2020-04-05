شكرا لقرائتكم خبر عن توفيرًا للوقت والجهد.. إجراء تحليل pcr بمعمل الغردقة للمشتبه إصابتهم بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأحد، على إجراء مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، تحليل pcr بمعمل الغردقة لفحص العينات الخاصة بالحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، ضمن عدد من المعامل على مستوى المحافظات بدلًا من إرسالها للمعامل المركزية للوزارة بالقاهرة، لتوفير الوقت والجهد والمساهمة في سرعة إعلان النتائج للمشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، إن المعمل المشترك بمدينة الغردقة مجهز بمختلف الأجهزة والمعدات لفحص العينات، ويساهم في سرعة تحليل العينات من مختلف مدن محافظة البحر الأحمر.