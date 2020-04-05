شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدعو لجعل «اليوم الدولي للضمير» جرس إنذار لإنهاء الحروب والصراعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل العالم، الأحد، بالذكرى الأولى لليوم الدولي للضمير، الذي يوافق ٥ أبريل من كل عام، والذي جاء استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وتبنتها الأمم المتحدة.

وأشاد الأزهر الشريف بتخصيص يومٍ دوليٍّ للضمير، ليكون بمثابة جرس الإنذار الذي يدق كل عام ليخاطب الإنسانية والمجتمع الدولي بإعادة الحقوق لأهلها وإنقاذ الشعوب والدول من الحروب والصراعات، ووقف نزيف الدماء، وترسيخ معاني التكاتف والتعاون والأخوة الإنسانية بين الشعوب.

وقد أطلقت مبادرة اليوم الدولي للضمير في شهر أبريل 2019 بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في دورتها الثالثة والسبعين مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين، وأعلنت يوم الخامس من أبريل من كل عام يومًا دوليًّا للضمير.