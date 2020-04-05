شكرا لقرائتكم خبر عن سعادة بين طلاب أولى ثانوي لسهولة امتحان اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، الأحد، أول الامتحانات التجريبية عبر أجهزة التابلت من المنزل، حيث أدى ما يقرب من 200 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية إلكترونيًا.

وتم دخول طلاب المنطقة الأولى من الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لطلاب محافظات «القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء»، ومن الساعة 10 صباحًا بدأ دخول طلاب محافظات «الجيزة، الغربية»، وذلك لتخفيف الأحمال على منصة الامتحانات، ومن الساعة ١٢ ظهرًا محافظات «الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بني سويف، الإسماعيلية، السويس، مطروح»، ومن الساعة ٢ ظهرًا محافظات «الشرقية، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، دمياط، بورسعيد، الوادي الجديد».

وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرف عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات تحدث خلال سير الامتحان.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات تدريبية بدون درجات، ولا داعي للقلق من أي مشكلة تقنية قد تظهر، لإن الهدف هو البحث عن المشكلات وحلها قبل امتحانات شهر مايو المقبل.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية استخدمت جميع وسائل التواصل الحديثة عبر شبكة الإنترنت، مع الطلبة ومديري العموم لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي 2020.

وقال: «تم إنشاء رابط للتوقيع الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي 2020، خاص بتعليم القاهرة، لمعرفة وتحديد أعداد الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحان والدخول على المنصة، وعدد من لم يتمكن، وتحديد السبب، ومعالجة ذلك فورًا في ظل الظروف الراهنة»، مضيفًا أن التوقيع الإلكتروني لكل مادة امتحانية يتم يوميًا عبر الإنترنت بعد كل امتحان.

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وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الشريحة الأولى من طلاب الصف الأول الثانوي العام، التي تضم 6 محافظات، وبدأت امتحاناتها من الثامنة حتى العاشرة من صباح اليوم الأحد، تمكن فيها أكثر من 150 ألف طالب وطالبة من الدخول على منصة الامتحان، والإجابة والتعامل مع السيستم الإلكتروني بكل كفاءة، إضافة إلى 2000 طالب لديهم بعض المشكلات البسيطة وتم التعامل معها.

وتداول طلاب الصف الأول الثانوي صورًا لأسئلة الامتحان عبر صفحة «دفعة أولى ثانوي 2020 بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك».

وأكد أولياء الأمور أن امتحان الصف الأول الثانوي في مادة اللغة العربية تميز بالسهولة والوضوح مع وجود بعض الجزئيات في مستوى الطالب المتميز.

وشكا عدد من الطلاب وأولياء أمورهم من ضعف شبكة الإنترنت وعدم تمكن الطلاب من الوصول لمنصة الامتحانات، فيما ناشدت صفحات الإدارات التعليمية عبر موقع فيسبوك المواطنين بعدم الدخول على شبكة الإنترنت لمصلحة الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى الطلاب بشأن امتحان الصف الاول الثانوي 2020، الذي يؤديه الطلاب إلكترونيًا داخل المنازل عبر منصة assessment على الإنترنت.

وقالت الوزارة أي طالب يواجه مشكلة في الاختبار الالكتروني التجريبي طوال فترة امتحان الصف الاول الثانوي 2020، يمكنه الضغط على الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonnTaMl2JKlh5kKpGh_tUXADzxPyYPBuxxoIjyZlIZcUy9g/viewform

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن من خلال هذا الموقع تسجيل شكوى الطالب بعد تحديد الحافظة والمادة وكود الطالب وطريقة الاتصال بالانترنت والجهاز المستخدم في الدخول ووصف الشكوى التي يرغب الطالب في توصيلها للوزارة، ثم الضغط على إرسال.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لجميع الطلاب الذين يواجهون أي مشاكل تقنية أثناء التعامل مع امتحان الصف الأول الثانوي في مادة اللغة العربية، الأحد، وفي المواد التي سيتم تأديتها في الأيام القادمة أيضًا «ألا يقلقوا، فهذه الامتحانات تجريبية وليس لها درجات».