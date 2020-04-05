شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 متطوع يشاركون في رش وتعقيم مراكز شباب وملاعب جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك ٤٥٠٠ متطوع في مبادرة رش وتعقيم مراكز شباب وملاعب مدن جنوب سيناء، لمكافحة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وتطهير جميع المباني والمنشآت الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة.

تمت أعمال الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، تحت إشراف رؤساء المدن ومديرية الصحة بالمحافظة، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تطهير وتعقيم مراكز الشباب بمحافظة جنوب سيناء، وعددها 20 مركز شباب داخل التجمعات والمدن بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما تم تطهير وتعقيم ديوان عام المديرية بطور سيناء والاستاد الرياضي بطور سيناء، ونادي شرم الشيخ الرياضي الاجتماعي، وعدد 23 وحدة طب رياضي بمشاركة الجمعيه الإقليميه لفتيان الكشافه، والجمعية الإقليميه للمرشدات وأعضاء برلمان الشباب، وأعضاء أنديه التطوع وأعضاء أندية الجوالة.

تعقيم وتطهير مراكز شباب وملاعب جنوب سيناء

تعقيم وتطهير مراكز شباب وملاعب جنوب سيناء