شكرا لقرائتكم خبر عن 209 مليون جنيه للمرحلة الأولى من إحلال شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه باعتماد 209 مليون جنيه للمرحلة الأولى لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بطريق السادات.

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وقال محافظ أسوان، خلال تفقده المرحلة الأولى من المشروع، أن المرحلة الأولى تضم تركيب خطوط مياه الشرب بأطوال تصل إلى 3 كم وبقطر 250 مللي، وذلك بدءاً من المدخل الجنوبي للمدينة وحتى ميدان العقاد، فيما تصل أطوال خطوط الصرف الصحي بطول كيلو و700 متر بقطر 630 مللي ( UPVC )، ثم يعقب ذلك المراحل التالية.

وأكد على ضرورة استمرار التنسيق مع قطاعات البنية الأساسية الأخرى من كهرباء وغاز طبيعي واتصالات، لإنهاء أي أعمال متعلقة بها، وذلك بالتوازي مع المشروع الجاري تنفيذه خلال الـ 8 أشهر القادمة قبل البدء في أعمال الرصف والتجميل والتطوير.

وشدد أشرف عطية، على أننا نسابق الزمن لتحويل أسوان إلى المكانة التي تليق بها كأحد أهم المقاصد السياحية في العالم، وأيضاً كعاصمة للشباب والثقافة الإفريقية، ومركزاً لإستضافة المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الدولية، وخاصة في قطاعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير والتجميل الجاري الإعداد والتجهيز لإنطلاقها خلال الفترة القادمة لإضفاء اللمسة الجمالية على مدن المحافظة المختلفة.