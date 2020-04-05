شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات مالية لأصحاب 6 محال بـ«قها» لاختراقهم قرار الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طبقت الأجهزة الأمنية بمدينة قها بالقليوبية غرامات مالية على أصحاب 6 محال وورش اخترقوا قرار حظر التجول. تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من العميد أحمد رشدي، مأمور قسم شرطة قها، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث القسم لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة أصحاب 6 محال تجارية وورش بدائرة القسم، حيث فتحوا محلاتهم رغم قرار الحظر بإغلاقها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، وهو ما استدعى تغريمهم ماليًا لمخالفاتهم.

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