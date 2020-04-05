شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة جائحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبوبكر الصديق عامر، التبرع بمبالغ مالية لصالح صندوق تحيا مصر، فى إطار مساهمة من مستشارى الهيئة، وذلك لمواجهة الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار حاتم عبدالعال الامين العام لقضايا الدولة، بأنه إدراكا من هيئة قضايا الدولة لمسئوليتها الوطنية فى تلك الظروف التى تمر بها البلاد وسائر بلدان العالم قاطبة وازكاء لروح التعاون والبذل واعلاء لقيم التضحية التى كانت القيادة السياسية مضرب المثل فيها قرر المجلس الاعلى لقضايا الدولة المساهمة بمبالغ مالية لصالح صندوق تحيا مصر جزء يسيرا من رد الجميل للدولة المصرية لتفادى الاثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.



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يذكر أن مجلس القضاء الأعلى وجه مبلغ 8 مليون و800 جنيه لدعم صندوق تحيا مصر لمساندة الدولة فى تفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وذاك إيمانا بأن ذلك واجب على القضاه تجاه الشعب المصري العظيم وللتأكيد على احساس القضاة وأعضاء النيابة العامة بمسئوليتهم تجاه الوطن ولترسيخ روح العطاء في هذا الظرف الدقيق والشعور بالمسئولية تجاه من يعانون واستدعاء مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن واستنهاض كل المآثر الانسانية وترجمتها إلى إجراءات حقيقية وتدابير لمواجهة هذا التحدي الكبير.

فيما قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بايداع مبلغ مالى فى الحساب الخاص بصندوق تحيا مصر، لرفع أثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع المصرى الأكثر تضررا.

كما أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إيداع مبلغ 3 ملايين جنيه مصريا فى صندوق تحيا مصر، مساهمة من أعضاء وأفراد الهيئة، وذلك لمواجهة الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.