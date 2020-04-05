شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز التبرع بجهاز تنفس صناعى كصدقة جارية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: " هل التبرع بجهاز تنفس صناعى يعد صدقة جارية؟

أجاب عن السؤال، الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: نعم يعتبر صدقة جارية.

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كما تلقى فخر، سؤال أخر حول موعد إعادة فتح المساجد للصلاة، مؤكدا أن وزارة الأوقاف هى المختصة فى ذلك الأمر، قائلا: هم أشد اشتياقا لفتح المساجد أكثر من أى شخص أخر، أئمة المساجد يعيشون حالة صعبة بسبب غلقها، ويشتاقون كثيرا لإعادة فتح المساجد، ونسأل الله أن برفه هذه الغمة وأن تعود المساجد للعمل عامرة.

أما عن الإفطار فى رمضان خوفا من فيروس كورونا، قال: إن هذه القصة مازالت تحت البحث والدراسة، ولجنة من دار الإفتاء تستضيف لجمة طبية من كافة التخصصات، لدراسة إن كان سيكون هناك ضرورة لشئ ما، أم سنتمكن من الصيام بشكل طبيعى لأن الأمر خطير، واللجنة تبذل جهدا كبير للوصول إلى نتائج فى هذا الموضوع.

وحول إمكانية صيام نصف شهر شعبان، بالجمع بين نيتين قضاء أيام رمضان الماضى، وقضاء نصف شعبان سنة عن النبى، على الله عليه وسلم، فأكد أنه لا مانع، لكن بشرط أن تكون النية هى قضاء شهر رمضان الماضى، لأنها النية الأقوى.

وأكد أن ذهب الزينة المملوك للنساء، ليس عليه زكاة، لأنه متاع بالنسبة للنساء، أما إذا كان ليس للزينة، فعلية الزكاة إذا بلغ النصاب، لافتا إلى أنه إذا كان ذهب للزينة لكنه ملكا للرجال، فعلية زكاة خاصة أن الذهب ليس من متاع الرجال.