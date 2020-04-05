شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": تحصيل 2 مليون جنيه مستحقات لمصريين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على كافة المستحقات النظامية للعاملين الذين تقدموا بشكواهم ضد الشركات التي كانوا يعملون بها، والتي تمثل أجورهم المتأخرة، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، التى بلغت إجمالها 499 ألفا و961 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 2 مليون و94 ألف جنيه مصري.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بتقديم الدعم والمساعدة للعمال الذين تقدموا بشكواهم لحصولهم على باقى مستحقاتهم المالية ، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

Advertisements

وقال: إن المستشار العمالي أحمد رجائي بالسفارة المصرية بالرياض قام خلال الربع الأول من العام الحالي( يناير- مارس2020) بمتابعة كل الشكاوي التي تقدم بها العمال المصريين لحصولهم علي مستحقاتهم، مشيرا إلي أن إجمالي الشكاوي بلغت 151 شكوي، تم تسوية 131 بالطرق الودية ، ومازال هناك 20 شكوي قيد البحث والدراسة .

وأوضح المستشار العمالي بالرياض، أن المكتب قام خلال الفترة المشار إليها باعتماد 1082عقدا ، و1388 شهادة استمرار في العمل، واعتماد 148 إفادة مفردات رابت، فضلا عن توفير 16 فرصة عمل داخلية .

كما قام المكتب بعمل زيارات ولقاءات واستشارات بلغت 311 منها 270 استشارة عمالية ، و3 زيارات خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل العمال، و3 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال لمتابعة مطالب المصريين العاملين بهذه المنشآت ، و36 لقاءً مع التجمعات العمالية .