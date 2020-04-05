شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": ارتفاع صادرات الفراولة لـ18 ألف طن.. وحزمة إرشادية لزيادة المنتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى صادرات مصر من الفراولة الطازجة منذ بدء التصدير بلغت 18 ألف طن وجارى الشحن والتصدير.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن جميع شحنات الفراولة الطازجة المصدرة للخارج تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية، بالإضافة إلى مواصلة تشديد إجراءات جميع صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة لإنفاذها بجميع أسواق العالم وزيادة الصادرات.

فيما كلفت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، مهندسى الإدارة بأهمية تكثيف اللجان المرورية على الحاصلات البستانية، وتقديم كافة الإرشادات الفنية والدعم للمزارعين لزيادة الإنتاج، ولجان مرورية على بعض من زراعات الفراولة الصيفية، وكيفية الحصول على زراعات جيدة باستخدام شتلات طازجة(فريش)من أصناف عالية الإنتاج، لتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى، وحل مشاكل المزارعين وتجنبا خاطر الآفات على المحصول وإعفان الجذور.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية ، أن هناك عدد من التوصيات التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لمحصول الفراولة لزيادة الإنتاج.

- الاهتمام بنظافة المزرعة من جمع الاوراق القديمة والمصابة وكذلك الثمار المصابة و المخلفات النباتية خارج المزرعة وإعدامها بعيدا.

- الاهتمام بعملية التسميد وخاصة التسميد البوتاسى فى هذه المرحلة من عمر النباتات والتوصية بإستخدام الاسمدة المركبة سهلة الذوبان خاصة مع استخدام الرى بالتنقيط.

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- التوصية بإجراء رشة من العناصر الصغرى المخلبية (حديدوزنك ومنجنيزوبورون).

- التوصية عند إجراء رش النباتات بأى مادة كانت(مبيدات أو مغذيات)ألا تكون النباتات فى حالة عطش أو إجهاد.

- الالتزام ببرنامج المكافحة خاصة ضد اعفان و فطريات التربة بالمبيدات الموصى بها من الوزارة.

- برنامج مقترح لمقاومة أمراض الجذور و النيماتودا.1 جم توبسين.م+1.5جم ريزولكس/ثيرام+ 1.5جم ريدوميل بلاس+ 2 مل فايديت الجميع لكل 1 لتر ماء-وذلك مع مياه الرى من خلال شبكة الرى).

-إتباع إرشادات الأمان عند استخدام المبيدات أو أى مواد أخرى عند رشها على النباتات مع ضرورة العمل بتوصية فترة الأمان للمركب المستخدم قبل الجمع.