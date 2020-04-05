شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحية تعفى أعضائها من نسبة 50% من اشتراكاتها عن العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، إعفاء جميع المنشآت السياحية الأعضاء بالغرفة من نسبة 50% من قيمة اشتراكاتهم بالغرفة عن العام الحالى 2020، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية التى تتحملها المنشآت، نتيجة للظروف التى تمر بها حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما قرر المجلس فى اجتماعه والذى تم عقده بالفيديو كونفرانس رد قيمة 50 % من قيمة الاشتراكات للمنشآت التى قامت بسداد قيمة الاشتراكات كاملة خلال الفترة السابقة من العام الحالى وذلك بالتنسيق مع الجهاز الإدارى للغرفة .

أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الغرفة تعمل على تجميع وحصر بيانات العاملين بالمطاعم ورواتبهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بقطاع السياحة.

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وأشار المصرى، إلى إنه قد تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، للتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها، وحيث أنه جاري دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحى.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى إنه فى إطار التسهيلات ومنعاً للتزاحم ووفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة بمنع التجمعات، فقد قررت الغرفة قيام المنشأة باستيفاء نموذج اعدته الغرفة الكترونيا لهذا الغرض تسهيلاً على المنشآت، ومنع توافد مندوبيها إلى مقر الغرفة لتسليم هذه المستندات .

وكانت غرفة المنشآت السياحية قد اعلنت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تقديم دورات تدريبية للشيفات والطهاة عن طريق الفيس بوك، حيث سيتم تقديم حلقات نقاشية للطهاة المحترفين واصحاب المطاعم لايڤ، وستشمل الحديث عن سلامة الغذاء.

وأشارت دكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب إلى أنه بالتعاون مع إحدى الشركات، سيتم عقد دورات توعوية علي شبكة الانترنت (اونلاين) للطهاة العاملين بالفنادق للسلامة والصحة المهنية وسلامة وصحة الغذاء.