شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق مبادرة "الجامعة معاك" لدعم العمالة اليومية بعرب غنيم وكفر العلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة "الجامعة معاك" لدعم العمالة اليومية، والتى ينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، وذلك بمناطق عرب غنيم، وكفر العلو، بحلوان.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان ، تهتم المبادرة بالمواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية الأكثر تضررا من تأثيرات الوضع الحالى، وسوف تقوم الجامعة خلال تلك المبادرة بتنفيذ عدد من الحملات بصورة أسبوعية لتوزيع المواد الغذائية، وتوعية المواطنين بضرورة البقاء بالمنزل والابتعاد عن التجمعات، وذلك بالتواصل والتنسيق مع عدد من الجمعيات الاهلية بحلوان.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والتى من الممكن أن تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورون، حيث تركز المبادرة على شقين الأول هو دعم العمالة اليومية بالمناطق العشوائية المحيطة بالجامعة، والثانى هو دعم جهود الدولة الاحترازية من خلال توعية المواطنين بضرورة البقاء فى منازلهم، من خلال ارشادات توعوية لحثهم على ضرورة الحفاظ على أنفسهم وأهاليهم لمواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، حيث تدعم المبادرة المواطنين للتخفيف من نتيجة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا، والتى أثرت بشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع وبصفة خاصة العمالة اليومية.

وأشار الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى لخدمة المجتمع المحيط ويقع على عاتقها مسئولية كبيرة فى هذه الأوقات لدعم الدولة فى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ودعم العمالة الغير منتظمة لحماية المواطنين من أى تداعيات اقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

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وأكدت الدكتورة سناء حجازى، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، أن المركز يستهدف دعم المبادرات المجتمعية لبناء الانسان فى كافة الظروف، وأن إدارة الازمات والمواقف الصعبة تستلزم مزيدا من تلاحم الجامعة ودعمها للمجتمع المحيط، كما أن المجتمعات العشوائية تحظى بإهتمام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لدعم المواطنين لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.