ضبط أسلحة وبؤر إجرامية.. جهود الداخلية خلال شهر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: تواصل وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزى. وأسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر مارس عن ضبط 714 متهمًا في عدد من المحافظات اتخذت منها مناطق كبؤر إجرامية، وآلاف من الأسلحة غير المرخصة، وخلال الفيديو التالي تستعرض وزارة الداخلية ضبطياتها خلال شهر.

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