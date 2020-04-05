بسبب كورونا.. "خطة النواب" تؤجل مناقشة الموازنة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، تأجيل اجتماعاتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي كان من المقرر عقدها بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لموعد لم يُحدد بعد.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، إن ذلك القرار جاء تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن ضرورة تأجيل أي اجتماعات أو فعاليات خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، بسبب فيروس كورونا؛ لا سيما أن هذين الأسبوعَين من أخطر فترات انتشار وزيادة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف عمر أن هناك تخوفات من وجود أي تجمعات أو اختلاط بين المواطنين يمكن أن يتسسب في زيادة حجم الإصابات.

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وحول مدى تأثير ذلك التأجيل على مناقشة الموازنة العامة وموعد إقرارها قبل شهر نهاية يونيو المقبل، نوه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن التأجيل لن يؤثر كثيرًا، فأمامنا ٨٥ يومًا لمناقشة الموازنة وإقرارها؛ وهي فترة كافية.

وتابع عمر بأن اللجنة ستنتظر مرور الأسبوعَين المقبلَين، ثم تبحث موعد انعقادها لمناقشة الموازنة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة أعلنت عن اجتماعها الأسبوع الحالي، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.