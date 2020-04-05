لأول مرة.. مصر تنجح في تصدير الموالح إلى البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، عن نجاح مصر في تصدير الموالح، لأول مرة، إلى دولة البرازيل.

وقال العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365": "إن المفاوضات الفنية استمرت أكثر من عامَين"، مشيرًا إلى أن الوفد البرازيلي تفقَّد المزارع والمنظومة التصديرية لمصر قبل توقف حركة الطيران.

وتابع رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن عملية التصدير ستكون خلال شهر عقب تجهيز منشور فني.