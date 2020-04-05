محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
وجَّهت منى منير، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَي البيئة والتنمية المحلية، بشأن إجراءات وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية وحماية العاملين بمنظومة النظافة في ضوء فيروس كورونا.
وقالت منير، خلال توجيه سؤالها، إن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تفرض جزءًا كبيرًا من الاهتمام بمنظومة جمع القمامة والتخلص الآمن منها، وأيضًا الاستخدام الآمن للمخلفات؛ خصوصًا المخلفات الطبية، ولكن لا يبدو أن هناك تغييرًا في خطة الوزارة أو تكييف إجراءاتها مع المرحلة؛ خصوصًا مع زيادة استخدام الأدوات الطبية وبخاصة الجوانتيات والماسكات والكمامات، والتي تكون معرضةً لحمل الفيروسات والأمراض وغيرها.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الأدوات الطبية يخلطها المواطنون بالقمامة ويتم التعامل معها من قِبَل الوزارة على أنها قمامة عادية، وهذا الأمر كارثي وقد يسبب عديدًا من المخاطر؛ خصوصًا على العاملين في مجال نقل القمامة، وأيضًا النباشين.
وطالبت منير بضرورة اتخاذ إجراءات تناسب المرحلة في شأن التعامل الآمن مع المخلفات الطبية، وحماية العاملين بمنظومة القمامة والإدارات المختلفة للنظافة في المحافظات، وأيضًا النباشين.
واقترحت عضو مجلس النواب إطلاق حملة توعية للعاملين في القمامة وأيضًا للمواطنين، بآلية التعامل الآمن مع هذه المخلفات والطريقة الآمنة للتخلص منها، وتطهير حاويات نقل القمامة والمعدات من كمامات ونظارات حماية وقفازات وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر "ما إجراءات التخلص الآمن من المخلفات الطبية وحماية عاملي النظافة؟".. برلمانية مخاطبةً رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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