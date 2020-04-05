رئيس الوزراء: التعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية بقانون الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.
وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.
وقال مدبولي: لا تتهاونوا مع أي مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، مضيفاً في الوقت نفسه أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديري الأمن على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على جاهزية الوزارتين لتنفيذ تلك التكليفات.
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