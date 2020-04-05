شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف المعاشات في 59 منفذًا جديدًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عدد من المدارس ومراكز الشباب، والمعاهد الأزهرية وقاعات مجالس المدن، والتى تم تجهيزها وتأمينها بمعرفة مديرية أمن الشرقية، بجانب مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أرباب المعاشات لصرف معاش فئة 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، والمقرر صرفها في الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري، من الساعة ٨ صباحا وحتي الثالثة عصراً، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فوق الستين، ومنع التزاحم حفاظاً على سلامتهم من العدوي بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه يتم صرف المعاشات لمستحقيها من خلال 328 مكتب بريد و11 ماكينة صرف آلي، بجانب ٥٩ منفذ صرف جديد، وجاري فتح منافذ صرف أخرى جديدة، لتخفيف حدة التكدس والزحام أمام مكاتب البريد، وماكينات الصراف الألي حفاظا على سلامتهم وصحتهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإجراء عملية التطهير والتعقيم بالمدارس والأماكن المخصصة لصرف المعاشات، قبل وبعد تواجد المترددين مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بينهم، وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار واتخاذ كافه الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى، لافتا انه تم إقامة خيام وتوفير كراسى أمام المكاتب والمدارس المخصصة لصرف المعاشات، وتزويد كلا منها بمندوب لتيسير إجراءات صرف المعاش، مع ضرورة المتابعة الميدانية أمام مكاتب البريد لإجراء تنظيم دخول المواطنين والتصدي لأي مشكلة وحلها فورا.