شكرا لقرائتكم خبر عن «دي جي» يدور حول المستشفى وأغاني وطنية.. رئيسة قها تخفف عن مرضي كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، الأحد، مبادرة تحت اسم «أنتم مش لوحدكم» للترفيه عن مرضى الحجر الصحى في مستشفى قها.

وشملت المبادرة تشغيل «دي جي» محمل على سيارة نصف نقل والمرور حول المستشفى وتشغيل الأغاني الوطنية للترفيه عن المرضى داخل الحجر.

وقام المرضى برفع أيديهم من خلف الشبابيك الزجاجية ملوحين بعلامات النصر لها وتحية لها لما تقوم به من الترفيه عنهم.

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وتزامن ذلك العمل مع الحمله التي قام بها مجلس المدينه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بأعمال التطهير والتعقيم حول المستشفى والطرق حولها.

من جانبه، قال الدكتور نبيل قطب، مدير المستشفى إن تشغيل الأغانى الوطنيه اليوم أمام المستشفى كان له أثر ايجابى على نفوس المرضى وطاقم التمريض والأطباء ورفع من الروح المعنوية للمرضى.

وأضاف أن «الأطباء والتمريض شعروا أنهم يقومون بعمل قومي فعلا لخدمة مصر وأبناءها مؤكدا أننا فور سماعنا للأغانى الوطنيه من خلف الأبواب المغلقه والشبابيك الزجاجيه علمنا أننا لسنا بمعزل عن الخارج وأن جميع قلوب أبناء مصر معنا».

وبشر قطب قائلا: «إن هناك 4 حلات تم اخذ عينات منهم وجاءت سلبية وننتظر النتيجه النهائيه لهم وفور وصولها سيتم السماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم».

رئيسة قها تخفف عن مرضي كورونا بـ«دي جي» يدور حول المستشفى وأغاني وطنية

رئيسة قها تخفف عن مرضي كورونا بـ«دي جي» يدور حول المستشفى وأغاني وطنية

رئيسة قها تخفف عن مرضي كورونا بـ«دي جي» يدور حول المستشفى وأغاني وطنية