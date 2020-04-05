شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتعقيم 327 منشأة شبابية بمراكز ومدن الشرقية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تنفيذ مبادرة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت الشبابية بنطاق المحافظة، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة، وأعضاء برلمان الشباب وفرق الكشافة وأندية التطوع والعاملين بمراكز الشباب، من خلال فرق عمل مكونه من 6 أعضاء من الشباب، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لعدد 327 منشأه شبابية، شملت 297 مركز شباب، و18 إدارة شباب فرعية، و12 ناديًا رياضيًا واجتماعيًا.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفرق قامت بأعمال التطهير والتعقيم لأسطح المنشآت والطرقات، والممرات وصالات الألعاب الرياضية الملحقة بمراكز الشباب والحمامات، بجانب تطهير وتعقيم مراكز الشباب التي تم تخصيصها لصرف المعاشات.

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وأوضح وكيل وزارة الشباب أنه تم تزويد فريق العمل المشارك في أعمال التطهير، بالمهمات الوقائية من قفازات الأيدي والكمامات، ومراعاة المسافات بين أعضاء فرق العمل، والالتزام الكامل بإجراءات الوقاية وعوامل الأمن والسلامة، لافتا إلى أن الحملة تعد إحدى المبادرات والحملات التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مقدما الشكر للشباب المشاركين في حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الرياضية، وللعاملين بالمنشآت الرياضية، لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وقيامهم بأعمال التطهير والتعقيم المستمر بالديتول والكلور والمنظفات، وإتباعهم الإرشادات الواردة من وزارة الصحة.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور شباب المحافظة الواعي في الوقت الراهن، في حماية المجتمع ورفع الوعي الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ودعم جهود الدولة من أجل التصدي لجائحة كوفيد 19، وحرصه الشديد على المشاركة في فعاليات مبادرة تطهير مراكز الشباب والقري لمواجهة الأمراض والفيروسات المعدية.

وأكد محافظ الشرقية على أهميه الدور المجتمعي لمراكز الشباب، من خلال تسخير إمكانياتها لخدمة المواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الاستفادة منها في خدمات البريد وصرف المعاشات للمواطنين، بجانب قيام أعضاءها بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل مراكز الشباب، وكذا تعقيم أماكن صرف المعاشات، وتنظيم المواطنين، فضلًا عن نشر الملصقات المختلفة بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة.