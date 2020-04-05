شكرا لقرائتكم خبر عن ٌإغلاق موانئ السويس أمام حركة الملاحة بسبب العاصفه الترابية وانعدام الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناءي بورتوفيق والزيتيات في محافظة السويس، بسبب العاصفة الترابية وانعدام الرؤية الأفقية. Advertisements وتقرر منع تحرك أي سفينة من منطقة الغاطس إلى الميناء، أو مغادرتها الرصيف البحرية. فيما قررت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس غلق ميناء الأدبية أمام حركة الملاحة لسوء حالة الطقس وإعادة فتح ميناء السخنة صباح الأحد بعد غلقه عدة ساعات بسبب العاصفة الترابية. وقال مصدر مسؤول بمكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة الترابية التي تعرضت لها السويس تسببت في حصر الرؤية الأفقية لمسافة 600 متر، وهو ما يصعب معه ابحار السفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ٌإغلاق موانئ السويس أمام حركة الملاحة بسبب العاصفه الترابية وانعدام الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.