شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة مائية وطقس ورياح معتدلة غدًا.. والقاهرة 26 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، طقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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ويتوقع خبراء الأرصاد أن تسود رياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16 – 26»، الإسكندرية «14 – 22»، قنا «16- 36»، الأقصر «18- 37»، أسوان «18 – 39».