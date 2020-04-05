شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخزن بدون ترخيص وأدوية منتهية الصلاحية في حملة لنائب محافظ المنيا بأبوقرقاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، أن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع التفتيش الصيدلي ومباحث التموين، تواصل حملاتها المفاجئة بجميع المراكز، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار بالصيدليات وشركات المستلزمات الطبية، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قاد نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبوزيد، حملة مفاجئة، على عدد من شركات المستلزمات الطبية، ومخازن الأدوية بمركز أبوقرقاص، للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، وإدارة التفتيش الصيدلي، وقوة من مركز شرطة أبوقرقاص.

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أسفرت الحملة عن ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص، وأدوية منتهية الصلاحية، وآخرى خاصة بالمستشفيات غير مسموح ببيعها أو تداولها في الصيدليات، وتم تحريزهم، وتشميع المستشفى، وتحرير محضر بالمخالفات للعرض على النيابة العامة.

كما تفقد نائب المحافظ، مستشفى أبوقرقاص العام، للوقوف على مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والإطمئنان على سير العمل والتأكد من مدى التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين بالمواعيد المحددة.

أكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة.