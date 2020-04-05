شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب قرى ومدن المحافظات.. والأرصاد: الموجة الخماسينية انتهت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت عاصفة ترابية مدن وقرى المحافظات، الأحد، مُحمّلة بأتربة ورياح خفيفة، وتسببت في إعاقة حركة السيارات على الطرق الرئيسية والفرعية.

في دمياط، ضربت مدن وقرى المحافظة عاصفة ترابية، وأثرت على الحركة المرورية على الطريقين الزراعي والصحراوي، وتسبب ذلك في ارتباك الحركة التجارية، وقرر بعض أصحاب المحال التجارية عدم فتح المحال بسبب موجة الطقس السيئ.

وقال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن العمل داخل الميناء لم يتأثر بحالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها المحافظة.

وفي الوادي الجديد، ضربت عاصفة ترابية مُحملة بالرمال بعض قرى ومدن المحافظة، وتسببت في انعدام الرؤية، فضلا عن بطء حركة السيارات على الطرق الداخلية والسريعة، فيما ناشدت الإدارة العامة للمرور السائقين بتوخى الحظر أثناء القيادة.

وفي القليوبية، اجتاحت مدن وقرى المحافظة عاصفة ترابية تسببت في بطء حركة السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية، كما أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظة القليوبية، مع غرفة عمليات المحافظة شكاوى المواطنين، وناشد قائدي السيارات بالحظر أثناء السير على الطرق السريعة.

وفي المنيا، تسببت العاصفة الترابية في صعوبة الرؤية وإحجام المواطنين عن التواجد بالشوارع، كما حجبت الأتربة أشعة الشمس ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية على الطريق الزراعي «القاهرة- أسوان»، وعدد من الطرق الفرعية.

ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد وتم تشديد التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق لإسداء النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.

وفي الشرقية، شهدت قرى ومدن المحافظة، موجة رياح محملة بالأتربة ما أدى إلى بطء حركة السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية، ووجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة العميد رضا فوزي، الإرشادات العامة والتعليمات لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء السير على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، حرصًا على سلامتهم، والوقاية من أخطار الحوادث المرورية.

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ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التأكد من اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة انعقاد غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وفي السويس، شهدت المحافظة عاصفة ترابية طفيفه دون أن تعيق حركة الأهالي أو تمنعهم من النزول لشراء احتياجاتهم قبل بدء الحظر، كما لم تؤثر حالة الجو على موانئ السويس التي انتظمت فيها الحركة نتيجة عدم ارتفاع الأمواج أو حدوث أي رياح شديدة، إذ تعمل الموانئ بشكل طبيعى دون أي مشاكل.

وفي الوادي الجديد، شهدت المحافظة عواصف ترابية متوسط بمدينة الخارجة وعدد من المناطق الأخرى، بجانب ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث أدت الرياح إلى تصاعد الأتربة بالطرق السريعة وتعذر الرؤية أمام السيارات.

وفي 6 أكتوبر بالجيزة، ضربت عاصفة رملية شديدة مدينة 6 أكتوبر، والطريق الصحراوي، وطريق المحور، ومراكز الجيزة، مما أدى إلى انعدام الرؤية، وتسببت العاصفة الترابية في تساقط بعض فروع الأشجار على طريق «مصر الإسكندرية- الصحراوي»، و«أكتوبر – الفيوم»، والطريق الصحراوي، كما تسببت العاصفة الترابية في تصادم سيارتين على طريق «أكتوبر- الفيوم»، دون اصابات، فضلا عن بطء حركة السيارات بالطريق الصحراوى، وسقوط بعض اللافتات الكبرى، بالإضافة إلى اضطراب ورديات العمال بالمناطق الصناعية.

واشتكى أصحاب المزارع بالطريق الصحراوي من خطورة تأثير الأتربة الناعمة على محصولي الطماطم والفراولة والمحاصيل الحقلية بسبب نقلها للأمراض الفطرية والحشرية.

ودعا الدكتورعبداللاه سيد حسين، أستاذ وقاية النبات بكلية الزراعة بجامعة بنى سويف، إلى غسيل محاصيل الخضر والفاكهة تحت طور البراعم الزهرية بالماء، للتخلص من الأتربة على الأوراق والثمار والخضروات، موضحًا أنها تتسبب في تغطية الأوراق الخضراء والبراعم الزهرية بالتراب الناعم وحدوث انسداد بالثغور الورقية، مما ينتج عنه قلة التمثيل الغذائ، وجفاف الأوراق والتأثير على كميات المحصول، بالإضافة إلى زيادة نشاط الفطريات، وانتشار الحشرات والعنكبوت بأنواعه، ما يسبب أضرارًا بالغة بالنباتات ويؤدي لتدهور وقلة المحصول.

وشهدت مدن محافظة شمال سيناء، رياحًا محملة بالأتربة، أثرت بشكل كبير على مستوى الرؤية، خاصة على الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة.

وتسببت العاصفة الترابية في زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء، خاصة الطريق الدولى «العريش/القنطرة شرق»، والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء، خاصة طريق «السويس/الحسنة/نخل» و«العريش/الحسنة/ نخل»، ومختلف الطرق الفرعية، حيث شهدت حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الخماسينية انتهت بالفعل وستتحسن الرؤية تدريجيًا خلال الساعات المقبلة.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن مصر تعرضت الأيام الماضية لرياح جنوبية غربية أعلنت عنها هيئة الأرصاد في نشراتها، ما تسبب بالطقس الخماسيني الذي تعرضت له البلاد، مناشدًا أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية بعدم التعرض المباشر لهذه الأجواء.

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