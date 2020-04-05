شكرا لقرائتكم خبر عن «دليفري وبسعر الجملة».. «شادر» خضراوات وفاكهة ولحوم وسلع ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف برئاسة المحاسب محمد بكري، الأحد، بالتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتموين وتجار الجملة، أول شادر لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم والسلع الأساسية بسعر الجملة، بنادي بوش الرياضي.

ويبيع الشادر الخضراوات والفاكهة واللحوم والسلع الأساسية بسعر الجملة، ويتيح البيع بنظام خدمة التوصيل للمنازل «دليفري» بجانب الشراء مباشرة من الشادر مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة مجموعة الكشافة الإرشادية بمركز شباب ناصر في أعمال تنظيم حركة دخول وخروج المترددين على الشادر ومنع التزاحم والالتزام بالمسافات البيئية للتباعد بين المواطنين.

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وقال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة تسعى بالتعاون مع الغرفة التجارية والأجهزة المعنية والمجتمع المدني للتوسع في منافذ البيع الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الأساسية والتموينية بالكميات وبالأسعار المناسبة بكل مدن وقرى المحافظة.

وأكد أن ذلك يتم بالتوازي مع تكثيف حملات الرقابة التموينية على المحال التجارية لمنع كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، ومواجهة كافة صور احتكار السلع والبيع في السوق السوداء.

وقال المحاسب محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إن «فكرة تنفيذ الشادر تأتي تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتخفيف الاعباء على كاهل المواطنين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحماية من انتشار فيروس كورونا، وفي إطار حرص المحافظة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة وبالكميات المطلوبة، ضمن خطة مدروسة لضبط الأسواق ومنع كافة أوجه الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع، ومراعاة عنصر استمرارية توافر السلع بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية في فترات الأزمات.

«شادر» خضراوات وفاكهة ولحوم وسلع بني سويف

«شادر» خضراوات وفاكهة ولحوم وسلع بني سويف

«شادر» خضراوات وفاكهة ولحوم وسلع بني سويف

«شادر» خضراوات وفاكهة ولحوم وسلع بني سويف