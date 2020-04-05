شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يضرب الإسكندرية.. وانتظام الملاحة بميناء الدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة الإسكندرية والساحل الشمالى لموجة من الطقس السيئ والرياح المتوسطة المثيرة للأتربة دون هطول أمطار صباح الأحد مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من التقلبات الجوية بالتزامن مع فصل الربيع وذلك بعد انتهاء آخر نوات هذا العام «عوة وبرد العجوزة» ومن المنتظر أن تضرب رياح الخماسين سواحل المدينة بداية من الأسبوع المقبل.

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من جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المتحدث الرسمى لميناء الاسكندرية في تصريحات له اليوم الأحد أن إدارة حركة السفن بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.

من جانبه أكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، ضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل طبيعي مع مراعاة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وضرورة جاهزية وحدات الإنقاذ ومركز العمليات وراديو الميناء على مدار الساعة لتلقي أي إشارات استغاثة من أي سفينة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

ووجه «شاهين» بضرورة الإهتمام بخطط الصيانة داخل الميناء والتي تشمل صيانة الطرق والمباني والزراعات والأرصفة والساحات، والمسطح المائي، والعلامات الملاحية، وصيانة القاطرات واللنشات والوحدات البحرية، والنظام الإلكتروني، وأنظمة المراقبة.