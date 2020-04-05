شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الرياح تنتهى اليوم وأمطار خفيفة الثلاثاء تمتد للقاهرة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من غد الإثنين، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة العظمى، لتعود لمعدلاتها الطبيعية وتتراوح في القاهرة بين 26 و 27 درجة.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، المواطنين بالحذر وعدم تخفيف الملابس، خاصة وأن فصل الربيع معروف عنه التقلبات الجوية الحاده والسريعة، ومن الوارد حدوث انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة في أي وقت .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تشهدها البلاد متوقع أن تنتهى مع نهاية اليوم الأحد .

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وكشف أنه من المتوقع بداية من الثلاثاء المقبل وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال البلاد ولكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية وتمتد لمناطق بالقاهرة مع نهاية الأسبوع .

ويشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا، لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا، مائل للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .